Teilnehmer einer Kundgebung für den Klimaschutz in Hannover (picture alliance/dpa)

In mehr als 200 Städten hat die Bewegung "Fridays For Future" zu Kundgebungen aufgerufen, die von vielen Natur- und Umweltschutzverbänden unterstützt werden. Größere Demonstrationen sollen etwa in Berlin, Hamburg und Köln stattfinden. Aktionen für den Klimaschutz soll es heute auch

in anderen Ländern geben.

"Fridays For Future" fordert, erneuerbare Energien radikal auszubauen und eine konsequente Verkehrswende schnell umzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.