Einer Studie zufolge ist kein Ort in Deutschland frei von Pestiziden. Das ARD-Fernsehen berichtet über die breitangelegte Erhebung eines Ingenieurbüros für Umweltüberwachung, die das bisher umfangreichste Messprogramm für sogenannte Pflanzenschutzmittel darstellt, welche in der Luft nachweisbar sind.

Die leitende Wissenschaftlerin sagte dem ARD-Magazin, es gebe in ganz Deutschland höchstwahrscheinlich keinen Standort, an dem keine Pestizide zu finden seien. Selbst mitten im bundesweit größten Nationalpark, im Bayerischen Wald, seien fünf verschiedene Chemikalien nachgewiesen worden.

Mehr als 160 Standorte geprüft

Für das Projekt waren mehr als 160 Standorte in einem Zeitraum von fünf Jahren geprüft worden. Insgesamt fanden die Wissenschaftler mehr als 150 Wirkstoffe, von denen 30 in Deutschland nicht mehr zugelassen sind. Großen Schaden erwartet vor allem die Bio-Landwirtschaft, die weitgehend auf Anbau mit Chemikalien verzichtet und durch die Verbreitung der Pestizide über den Wind beeinträchtigt wird.



Der Bericht zitiert etwa eine Imkerin, deren Bienen an einem Acker standen, wo Löwenzahn blühte: "Da wurde in der Vollblüte bei gutem Wetter gespritzt, und zwar das Totalherbizid Glyphosat." Im Ergebnis war ihr Honig laut dem Bericht dann bis zum 152-fachen des Grenzwerts belastet. Die Imkerei hat inzwischen den Betrieb aufgegeben.

Bündnis für Enkeltaugliche Landwirtschaft

Die Messstudie geht auf das Bündnis für eine Enkeltaugliche Landwirtschaft zurück. Sie setzen sich auch für Entschädigungen ein, weil die herangewehten Pestizide ihre Produkte ohne eigene Schuld belasten. Dort sind Firmen wie Rapunzel, Ökoland, Biovegan und basic zusammengeschlossen.



Die gesamte Studie finden Sie hier.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.