In zahlreichen Städten wie hier in Nürnberg demonstrierten Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. (dpa-news / Eberlein)

Die größten Aktionen wurden aus Sachsen, Bayern und Thüringen gemeldet. In Nürnberg zogen etwa 1.300 Demonstranten bei einem nicht angemeldeten Protestzug durch die Altstadt, in Rosenheim demonstrierten etwa 1.000 Menschen. In Chemnitz zogen laut Polizei rund 800 Menschen durch die Straßen. Teilweise skandierten sie Sprechchöre mit Kritik an den Corona-Maßnahmen. Die Proteste verliefen zumeist friedlich.

In Dresden stellten sich rund 1.000 Personen den Anti-Corona-Protesten entgegen und demonstrierten unter dem Motto "Kein Platz für Querdenker, Wissenschaftsfeinde und Neonazis".

Diese Nachricht wurde am 31.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.