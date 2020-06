In mehreren deutschen Städten haben erneut zehntausende Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus protestiert.

Kundgebungen fanden unter anderem in Köln, Mannheim und Stuttgart statt. Mit einem stillen Gedenken erinnerten die Teilnehmer an den schwarzen Amerikaner George Floyd, der in den USA von einem Polizisten getötet wurde. In Hamburg solidarisierte sich die Polizei mit den Demonstranten. "Wir sind an eurer Seite!", twitterte die Behörde. In Frankfurt am Main wurde der Zugang zum Römerplatz nach kurzer Zeit wegen Überfüllung geschlossen.



Auf dem Berliner Alexanderplatz versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 15.000 Menschen, um gegen Rassismus zu demonstrieren - und damit zehn Mal mehr als von den Veranstaltern angemeldet. Die Polizei rief dazu auf, die Corona-Regeln einzuhalten und angrenzende Straßen zu nutzen. Im Bezirk Neukölln war es in der Nacht zu Vandalismus gekommen. Schaufensterscheiben wurden eingeworfen und Hauswände mit Parolen mit Bezug zum Fall Floyd beschmiert.

"Auch in Deutschland viel zu tun"

Die Mitorganisatorin einer Kundgebung in Köln, Jess Türk, sagte im WDR, die Proteste in den USA gegen Polizeigewalt hätten auch in Deutschland die Aufmerksamkeit geschärft, es gebe aber noch viel zu tun. Integrationsstaatsministerin Widmann-Mauz (CDU) forderte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Diskriminierung in der Bundesrepublik entschiedener zu bekämpfen.



Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, sagte im Deutschlandfunk, Fremdenfeindlichkeit in Deutschland werde immer noch verharmlost. Man breche sich aber keinen Zacken aus der Krone, wenn man zugestehe, dass in unserer Gesellschaft Rassismus vorkomme. Der CDU-Politiker Polenz konkretisierte in Tweet, in Deutschland richte sich Rassismus weniger gegen Schwarze: "Unsere Schwarzen sind die Türken, gefolgt von Arabern, Rumänen und Bulgaren."

Internationale Solidarität

Kanadas Premierminister Trudeau hatte in Ottawa ein Zeichen gesetzt. Vor tausenden Demonstrierenden ging der Regierungschef auf die Knie und schwieg zu Ehren von George Floyd, dem ein weißer Polizist minutenlang die Luft abgeschnürt hatte, indem er ihm ein Knie auf den Nacken drückte. Trudeau sagte, auch in Kanada hätten viel zu viele Menschen Angst vor Polizisten. Vielen Bürgern sei klar geworden, dass Diskriminierung oft "gelebte Realität" sei und endlich aufhören müsse.



In der britischen Hauptstadt London versammelten sich Tausende auf dem Parliament Square und knieten schweigend nieder. In Sydney richtete sich eine Demonstration auch gegen Polizeigewalt gegen indigene Australier.



Bei den Veranstaltungen in französischen Städten wie Paris, Lille, Lyon oder Rennes forderten die Demonstrierenden auch Gerechtigkeit für Adama Traoré. Der 24-jährige Sohn von Einwanderern aus Mali war vor vier Jahren in Polizeigewahrsam in einer Pariser Vorstadt ums Leben gekommen. Die Pariser Polizei hatte etliche Kundgebungen in der Hauptstadt wegen der Covid-19-Pandemie verboten.