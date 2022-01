Das Foto zeigt das Robert Koch-Institut, RKI, in Berlin. (imago / Reiner Zensen)

Sie liegt nun bei 222,7 nach 220,3 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Binnen 24 Stunden verzeichnete das RKI 12.515 Neuinfektionen. Das sind 2.415 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche. 46 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Das RKI weist darauf hin, dass zum Jahreswechsel weniger getestet wird und demnach vermutlich weniger Fälle gemeldet werden.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.