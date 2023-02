Deutsche Post

Warnstreik der Deutschen Post in Berlin. (Annette Riedl/dpa)

Wie die Gewerkschaft Verdi ankündigte, sind unter anderem Protestkundgebungen in Dortmund, Hamburg, Saarbrücken, Nürnberg, Frankfurt am Main und Stuttgart geplant. Die Gewerkschaft will mit den Arbeitsniederlegungen in der laufenden Tarifrunde ihrer Forderung nach 15 Prozent mehr Lohn Nachdruck verleihen.

Gestern hatten nach Gewerkschaftsangaben mehrere tausend Postbedienstete die Arbeit niedergelegt. Dadurch wurde die Zustellung von rund einer Million Briefe und mehreren hunderttausend Paketen gebremst.

