Tarifauseinandersetzung

Warnstreik bei der Deutschen Post (dpa / Paul Zinken)

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi legten zahlreiche Mitarbeiter in Brief- und Paketzentren die Arbeit nieder. Auch die Zusteller sind aufgerufen, sich an den Warnstreiks zu beteiligen. In den kommenden Tagen soll es weitere Aktionen geben.

Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die insgesamt 160.000 Beschäftigten war gestern ohne Ergebnis geblieben. Verdi fordert 15 Prozent mehr Geld. Das Unternehmen lehnt dies ab. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 8. und 9. Februar angesetzt. Dann will die Post ein Angebot vorlegen.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.