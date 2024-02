Auch in Saarbrücken bleiben die Busse heute im Depot. (Laszlo Pinter / dpa)

In Berlin war die Aktion auf den Vormittag beschränkt. Verdi will so in den derzeitigen Tarifverhandlungen in den Ländern den Druck erhöhen. Dabei geht es teils um eine bessere Bezahlung und teils um die Arbeitsbedingungen.

Gestern hatte die Gewerkschaft mit einem Ausstand beim Sicherheitspersonal an elf Flughäfen den Betrieb weitgehend lahmgelegt. Heute streiken die Bodenverkehrsdienstleister am Hamburger Flughafen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.