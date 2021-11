Die Spendenaktion von "Brot für die Welt" legt ihren Fokus dieses Jahr auf die Klimagerechtigkeit. (dpa)

Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto „Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft“ und rückt besonders die Klimagerechtigkeit für ärmere Ländern in den Mittelpunkt. Die „Brot für die Welt“-Präsidentin Dagmar Pruin rief dazu auf, nicht vor der Klimakrise zu resignieren. So könne beispielsweise politisch für eine Verringerung des CO2-Ausstoßes gestritten werden.

Das katholische Hilfsprojekt Adveniat beleuchtet unter dem Motto „ÜberLeben in der Stadt“ die Sorgen und Nöte der armen Stadtbevölkerung. Im Mittelpunkt stehen die Länder Mexiko, Paraguay und Brasilien. Höhepunkt ist eine bundesweite Kollekte in den katholischen Weihnachtsgottesdiensten. Die Spenden fließen in Sozial-, Bildungs- und Friedensprojekte.

Die beiden kirchlichen Hilfewerke starten ihre Weihnachtsaktionen traditionell am ersten Advent. Wegen der Corona-Pandemie waren die Spenden im vergangenen deutlich zurückgegangen. In diesem Jahr bieten katholische und evangelische Kirche auch die Möglichkeit der Online-Spende.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.