Die Freie Ärzteschaft wirbt um Verständnis für die bundesweiten Ärzteproteste, die heute zu einigen Praxisschließungen geführt haben.

Nach Angaben des Bundesvorsitzenden der Ärzteschaft, Dietrich, richteten sie sich gegen das von Bundesgesundheitsminister Spahn geplante Terminservice- und Versorgungsgesetz. Es soll gewährleisten, dass Patienten schneller an Termine kommen.



Dietrich sagte im Deutschlandfunk, der Staat müsse auf den Versorgungsnotstand in Deutschland nicht mit mehr, sondern mit weniger Bürokratie reagieren. Die meisten Haus- und Fachärzte arbeiteten mindestens 40 bis 50 Stunden pro Woche - und damit deutlich mehr als die von Minister Spahn geforderten 25 Stunden. Diese Arbeitszeit umfasse allerdings nicht nur die reinen Sprechstunden, sondern auch Notdienste, Hausbesuche und Fortbildungen.



Dietrich kritisierte die Äußerungen und Pläne des Gesundheitsministers scharf. Es werde der Eindruck erweckt, Ärztinnen und Ärzte würden zu wenig arbeiten. Das Gegenteil sei der Fall. Der Terminmangel rühre daher, dass es einfach zu wenige Ärzte gebe.



Auch die Anreize, die der CDU-Politiker Spahn für die Annahme neuer Patienten in Aussicht stellt, hält Dietrich für wenig attraktiv: "Da wird von zusätzlichem Honorar gesprochen, keiner weiß, wieviel das sein soll." Er sehe auch die Gefahr, dass dadurch bisherige oder chronisch kranke Patienten "hinten runterfallen". Außerdem befürchte er, dass das zusätzliche Geld an anderer Stelle wieder gekappt werde.

"Ärztliche Tätigkeit wieder attraktiver machen"

Der Vorsitzende der Freien Ärzteschaft empfiehlt stattdessen, die ärztliche Tätigkeit und auch die Niederlassung attraktiver zu gestalten. Dies sei fundamental für eine Verbesserung der Lage. Die Politik mache aber genau das Gegenteil. Spahn arbeite mit Repression, mit Dirigismus und mit zunehmender Verplanung und Bürokratie. "Im Grunde müsste sich der Staat zurückziehen aus der Einflussnahme. Da wird nicht mit Anreizen gearbeitet, sondern mit mehr Druck."



Wie viele Ärzte sich dem bundesweiten Protestaufruf angeschlossen haben, ist nicht bekannt. Mit dem geplanten Terminservice- und Versorgungsgesetz will Gesundheitsminister Spahn Ärzte unter anderem dazu verpflichten, mindestens 25 statt bisher 20 Stunden Sprechzeit pro Woche anzubieten.