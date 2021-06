Tausende Klima- und Fahrradaktivisten haben in zahlreichen deutschen Städten gegen den Bau neuer Autobahnen protestiert.

In Berlin beteiligten sich Hunderte an dem bundesweiten Aktionstag. Die Kundgebung richtete sich gegen den Weiterbau der A100. Bereits heute früh waren 60 bis 80 Menschen auf das Baugelände gelangt. In Dortmund demonstrierten nach Polizeiangaben rund 1.000 Fahrradfahrer entlang der Bundesstraßen 1 und 54. Aktionen gab es auch in Kassel, Bremen und in Niedersachsen.



Morgen findet in Berlin die traditionelle Fahrrad-Sternfahrt des Fahrradclubs ADFC statt, zu dem mehrere zehntausend Menschen erwartet werden. Das Motto lautet: "Die Zukunft beginnt heute - Verkehrswende jetzt."

