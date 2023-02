Eine Cell-Broadcast-Warnmeldung auf einem Smartphone (Archivbild) (picture alliance / dpa / Thomas Frey)

Damit werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Smartphones geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind. Es ist eine Ergänzung zu Sirenen an Gebäuden, Radioansagen und Warn-Apps wie Katwarn und Nina. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sieht Cell Broadcast als einen weiteren Schritt zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes. Das Warnsystem ist eine Reaktion auf die Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.