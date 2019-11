Am bundesweiten Vorlesetag haben sich in diesem Jahr fast 700.000 Menschen beteiligt.

Das wurde auf der Internetseite der Aktion bekanntgegeben. Auch Prominente wie die Fußballprofis Almuth Schult und Mats Hummels oder die Moderatorinnen Anne Will und Nazan Eckes nahmen daran teil. Bundesfamilienministerin Giffey (SPD) besuchte die Heinrich-Zille Grundschule in Berlin-Neukölln.



Das Motto lautete in diesem Jahr "Sport und Bewegung". Der Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung "Die Zeit", der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutsche Bahn Stiftung. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen werde, verfügten über einen deutlich größeren Wortschatz als Gleichaltrige ohne Vorleseerfahrung, teilten die Initiatoren mit. Die Kinder hätten im Schnitt auch bessere Noten und später mehr Spaß am Lesen und im Umgang mit Texten.