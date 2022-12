Katastrophenschutz

Bundesweit heulen heute am bundesweiten Warntag die Sirenen zur Probe. dpa/Jens Büttner (dpa-Bildfunk / Jens Büttner)

Eine verlässliche Vorbereitung auf Not- und Katastrophenfälle ist ein hohes Gut. Das hat 2021 die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands mit mehr als 180 Toten noch einmal deutlich gemacht. Damals wurden nicht alle Menschen im Ahrtal und anderswo rechtzeitig über drohende Gefahren informiert.

Sirenen, Warn-Apps, Rundfunkdurchsagen

Auch deshalb werden heute die verschiedenen Warnsysteme ein weiteres Mal geprüft. Gleichzeitig soll die Bevölkerung für das Thema sensibilisiert und mit dem Ablauf bei behördlichen Alarmierungen vertraut gemacht werden. Konkret wird um 11:00 Uhr testweise eine Katastrophenwarnung ausgelöst. Die Menschen hören Sirenen oder Lautsprecherdurchsagen, sie erhalten SMS oder Meldungen auf Warn-Apps wie NINA oder KATWARN , sie werden über elektronische Anzeigentafeln in den Städten oder an Bahnhöfen aufmerksam gemacht. Radiosender wie der Deutschlandfunk und das Fernsehen beteiligen sich ebenfalls. Auch sie sind generell dazu verpflichtet, behördliche Warnmeldungen unter bestimmten Bedingungen zu verbreiten. Gegen 11:45 Uhr soll dann auf allen Verbreitungswegen auch die Entwarnung getestet werden.

Hoffnungsträger "Cell Broadcast"

Neu ist diesmal vor allem der Einsatz von "Cell Broadcast". Das gemeinsam von Behörden und Telekommunikationsanbietern aufgebaute System erlaubt es, Nachrichten gleichzeitig an Millionen Mobiltelefone zu senden. Dabei kann ein Kurztext abgestuft verbreitet werden - im gesamten Netz, in einer Region oder sogar nur in einer Mobilfunkzelle. Anders als bei Warn-Apps erfolgt der Text-Empfang bei eingeschaltetem Handy automatisch und lässt sich für Warnungen der höchsten Stufe nicht abstellen. Die Nachrichten sollen selbst dann ankommen, wenn Funknetze überlastet sind. Noch können allerdings erst etwa die Hälfte der Handys in Deutschland von "Cell Broadcast" erreicht werden. Das hängt vom Betriebssystem und der Konfiguration ab.

Ein Warntag gescheitert, ein anderer abgesagt

Der erste bundesweite Warntag im September 2020 galt rasch als gescheitert. Die zentrale Warnung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) verzögerte sich um 30 Minuten. Der damalige Amtsleiter musste seinen Posten räumen, die Bonner Behörde wurde neu ausgerichtet. 2021 fiel der eigentlich jährlich vorgesehene Warntag aus. Bund und Länder verwiesen auf noch laufende technische und organisatorische Veränderungen. Außerdem sollte mehr Zeit da sein, um aus den Pannen des Vorjahres und den Erfahrungen bei der Flutkatastrophe Lehren zu ziehen.

Feedback der Bevölkerung erwünscht

Beim heutigen bundesweiten Warntag hoffen die Behörden auf rege Rückmeldung der Bevölkerung. Direkt nach dem Probealarm um 11:00 Uhr können die Menschen online ihre Beobachtungen mitteilen. Vor allem interessiert das Bundesamt, ob sie eine Warnung erhalten haben und wenn ja, auf welchem Wege. Bis Weihnachten läuft dann noch eine repräsentative Umfrage. Mit ihr soll ebenfalls herausgefunden werden, wie gut die Abdeckung durch die verschiedenen Warnkanäle ist.

