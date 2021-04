In der Coronavirus-Pandemie hat Bundesbildungsministerin Karliczek angesichts anhaltenden Distanzunterrichts und möglicher Schulschließungen die Notwendigkeit eines bundesweiten Nachhilfeprogramms bekräftigt.

Schülerinnen und Schüler seien jene Bevölkerungsgruppe, die mit am meisten unter den Folgen der Corona-Krise zu leiden hätten, sagte die CDU-Politikerin in einer Regierungsbefragung im Bundestag. Es müsse ein besonderes Anliegen der Gesellschaft sein, in der gegenwärtigen Situation keinen jungen Menschen zurückzulassen. Es sei daher unabdingbar, coronabedingte Lernrückstände bei Schülern mit einem bundesweiten Nachhilfeprogramm aufzufangen, erklärte Karliczek. Am Ende des Schuljahres werde es in allen Bundesländern Lernstandserhebungen in den Kernfächern geben. Erste Lernangebote sollen dann bereits in den Sommerferien gemacht werden.



Für das Nachhilfeprogramm veranschlagt das Bundesbildungsministerium rund eine Milliarde Euro.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.