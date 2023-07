G20-Treffen

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat in Indien an einem G20-Energieministertreffen teilgenommen. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Das sei auch eine Frage der Energiesicherheit, sagte der Grünen-Politiker im indischen Goa. Im vergangenen Jahr sei dies nach dem russischen Angriff auf die Ukraine deutlich geworden. Russland habe Energie als Waffe eingesetzt. Gaslieferungen seien gedrosselt oder gestoppt worden, um so in Europa eine Mangellage auszulösen. Man habe zu spüren bekommen, was einseitige fossile Abhängigkeiten bedeuteten, so Habeck.

Die G20-Staaten erzielten keinen Konsens über mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien; eine Abschlusserklärung gab es nicht. Habeck hatte die Erwartungen an das Ministertreffen im Vorfeld bereits gedämpft. Er verwies aber darauf, die überwiegende Zahl der G20 wolle eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030.

