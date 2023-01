Klimaschutz und Energiewende

Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in der Lausitz (dpa-Zentralbild)

Ein auf 2030 vorgezogener Ausstieg müsse aber im Konsens vereinbart werden, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Habeck sprach sich für eine politische Lösung aus, die von den Ministerpräsidenten und allen Belegschaften - Zitat - als guter Plan empfunden werde.

Das derzeit gültige Kohleausstiegsgesetz sieht vor, die letzten Kraftwerke in der Lausitz erst 2038 stillzulegen. Nach Ansicht des Grünen-Politkers lohnt sich die Verstromung von Kohle nach 2030 aber wegen der Verknappung von CO2-Zertifikaten nicht mehr. In Nordrhein-Westfalen sollen die letzten Braunkohlekraftwerke in sieben Jahren vom Netz gehen. Darauf hatten sich die Bundes- und die Landesregierung in Düsseldorf sowie der Energiekonzern RWE verständigt. Zur Vereinbarung gehört allerdings auch, dass Kraftwerksblöcke, die eigentlich bereits zum Jahresende abgeschaltet werden sollten, wegen der Energiekrise mindestens bis Ende März 2024 in Betrieb bleiben.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.