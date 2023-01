Klimaschutz und Energiewende

Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in der Lausitz (dpa-Zentralbild)

Ein auf 2030 vorgezogener Ausstieg müsse aber im Konsens vereinbart werden, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Habeck sprach sich für eine politische Lösung aus, die von den Ministerpräsidenten und allen Belegschaften - Zitat - als guter Plan empfunden werde.

Das derzeit gültige Kohleausstiegsgesetz sieht vor, die letzten Kraftwerke in der Lausitz erst 2038 stillzulegen. Nach Ansicht des Grünen-Politkers lohnt sich die Verstromung von Kohle nach 2030 aber wegen der Verknappung von CO2-Zertifikaten nicht mehr. In Nordrhein-Westfalen sollen die letzten Braunkohlekraftwerke deshalb in sieben Jahren vom Netz gehen.

