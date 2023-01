Klimaschutz und Energiewende

Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in der Lausitz (dpa-Zentralbild)

Der Grünen-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Verstromung von Kohle nach 2030 rechne sich wegen des nachgeschärften CO2-Zertifikatehandels nicht mehr. Allerdings müsse ein vorgezogener Ausstieg im Konsens vereinbart werden. Für das Rheinische Revier in Nordrhein-Westfalen ist dieser bereits beschlossen.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sprach sich in der Zeitung "Die Welt" gegen einen vorzeitigen Kohle-Ausstieg aus. Der CDU-Politiker verwies auf die Bedeutung der Kohlekraftwerke in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt für die Sicherheit der Stromversorgung. In dieser Lage das Ausstiegsdatum 2038 infrage zu stellen, halte er für verheerend und naiv.

