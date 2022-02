Bundeswirtschaftsminister Habeck sagt Schiffbau Unterstützung zu. (Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa)

Es gebe Interesse von Investoren sowohl an dem zu drei Viertel fertigen Kreuzfahrtschiff "Global One" als auch an den Werftstandorten, sagte Habeck nach einem Besuch der MV Werften. Das gebe zumindest eine vorsichtige Hoffnung, dass dies nicht das Ende des Schiffbaus in Wismar, Rostock und an der vorpommerschen Küste sei, betonte der Grünen-Politiker. Die Erfahrung der Mitarbeiter und die Technologien der Werftengruppe könnten etwa beim Bau von Offshore-Plattformen für die Windkraft und bei der Modernisierung von Schiffsflotten auf dem Weg hin zu mehr Klimaneutralität eingesetzt werden. Der Minister stellte zugleich Mittel des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Aussicht. Voraussetzung sei ein tragfähiges Konzept, bei dem auch Unternehmen Verantwortung übernähmen.

Die Werften in Rostock, Wismar und Stralsund hatten Anfang Januar Insolvenz angemeldet. Betroffen sind rund 2.000 Arbeitnehmer.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.