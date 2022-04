Energiegewinnung

In den USA ist Fracking erlaubt (picture alliance/AP Photo | Jae C. Hong)

In der norddeutschen Tiefebene gebe es zwar eine große Menge Gas; an dieses komme man aber nur heran, wenn man mit großem Druck und chemischen Substanzen tiefe Gesteinsschichten zerstöre, sagte der Grünen-Politiker den Funke-Medien. Dies sei nach dem Wasserrecht schwer möglich, weil es mit negativen Folgen für die Umwelt verbunden sein könne. Außerdem würde es Jahre dauern, Genehmigungsverfahren durchzubekommen. Die konventionellen Förderfelder von Erdgas in Deutschland seien weitestgehend ausgeschöpft, betonte Habeck. Er warnte erneut vor einem Importstopp für Gas aus Russland. Habeck zeigte sich davon überzeugt, dass ein sofortiges Gas-Embargo den sozialen Frieden in Deutschland gefährden würde.

