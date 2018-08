Bundeswirtschaftsminister Altmaier warnt vor dramatischen Folgen für die Weltwirtschaft durch Strafzölle der US-Regierung auf Waren aus China und der Türkei.

Dieser Handelskrieg verlangsame und zerstöre Wirtschaftswachstum und produziere neue Unsicherheiten, sagte Altmaier der Zeitung "Bild am Sonntag". Die Politik habe nicht das Recht, die Arbeitsplätze von Stahlkochern, Autobauern und Aluminiumgießern aufs Spiel zu setzen. Stattdessen brauche es einen Welthandel mit niedrigeren Zöllen, weniger Protektionismus und offenen Märkten, meinte Altmaier.



Der CDU-Politiker äußerte sich auch kritisch zu den US-Sanktionen gegen den Iran, durch die Geschäfte deutscher Firmen beeinträchtigt würden. Die Bundesrepublik lasse sich aus Washington keine Handelsbeziehungen mit anderen Ländern diktieren, betonte Altmaier. Jedes deutsche Unternehmen dürfe im Iran weiter investieren, so viel es möchte. Allerdings seien viele Unternehmen auf Kredite von Banken angewiesen, die sich meist in den USA refinanzierten. Die Bundesregierung unterstütze die Auslandsgeschäfte der Firmen auch weiterhin mit Exportkreditgarantien, sagte Altmaier.