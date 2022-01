In einem Labor der Firma Biontech in Marburg wird die Herstellung des Corona-Impfstoffes geübt - Speziallipide sind ein Bestandteil. (picture alliance/dpa/Boris Roessler)

Förderanträge könnten voraussichtlich vom kommenden Monat an gestellt werden, erklärte Wirtschafts-Staatssekretär Philipp in Berlin. Mit der Maßnahme erhöhe man die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten für mRNA-Arzneimittel und stärke die deutsche Wettbewerbsfähigkeit in diesem Bereich.

Bei Lipiden handelt es sich um Fettstoffe. Speziallipide werden in den Impfstoffen verwendet, um das mRNA-Molekül unbeschadet an die richtige Stelle im Körper zu transportieren. Dort wird das Molekül freigegeben und kann seine Wirkung entfalten.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.