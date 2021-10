Das Bundeswirtschaftsministerium sieht die Versorgung Deutschlands mit Gas in diesem Winter weiterhin als gesichert an.

Zwar sei der Füllstand der Gasspeicher leicht auf 70 Prozent gesunken, teilte eine Sprecherin in Berlin mit. Aber dies bewege sich im Rahmen üblicher Schwankungen. Es habe im Jahr 2015 ähnliche Werte gegeben. Regierungssprecher Seibert äußerte sich zu den Vorwürfen, wonch Russland nicht genug Gas nach Europa liefere. Nach Kenntnisstand der Bundesregierung erfülle der russische Energiekonzern Gazprom seine vertraglichen Lieferverpflichtungen, betonte Seibert.



Hintergrund der Debatte sind die stark gestiegenen Gas-Preise. In der vergangenen Woche hatte das Wirtschaftsministerium davon gesprochen, dass die Gasspeicher in Deutschland zu 75 Prozent gefüllt seien, mit einer leicht steigenden Tendenz.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.