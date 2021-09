Der "Wahl-O-Mat" verzeichnet im Vorfeld der Bundestagswahl Zugriffszahlen in Rekordhöhe.

Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Krüger, sagte im Deutschlandfunk, noch nie sei das Online-Portal auf so viel Nachfrage gestoßen wie in diesem Jahr. Bereits in den ersten beiden Tagen sei der Wahl-O-Mat sechs Millionen Mal aufgerufen worden. Bei der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren seien es insgesamt 15 Millionen Zugriffe gewesen. Das liege seiner Einschätzung nach auch daran, dass es in diesem Jahr eine besonders spannende Bundestagswahl sei. Die Bundeszentrale für politische Bildung betreibt den Wahl-O-Mat.



Krüger sagte, das Portal sei inzwischen so etwas wie ein demokratischer Volkssport geworden. Es erleichtere mit insgesamt 38 politischen Thesen einen Überblick über die Parteienlandschaft. Der Wahl-O-Mat sorgt nach Krügers Darstellung zudem für mehr Wahlbeteiligung: Sechs Prozent der Nutzerinnen und Nutzer gäben an, eigentlich nicht zur Wahl gehen zu wollen, täten es dann aber doch.



Krüger widersprach dem Vorwurf, der Wahl-O-Mat biete vor allem populistischen Aussagen ein Forum. Vieles sei tatsächlich komplizierter und nicht mit ja, nein oder neutral zu beantworten. Deshalb hätten die Parteien selbst die Möglichkeit, in den Kurzbeschreibungen der einzelnen Thesen mehr Informationen zu geben.



Kritik an dem Angebot war zuletzt vom Deutschen Kulturrat gekommen. Geschäftsführer Zimmermann monierte, dass sich keine der dort aufgeführten 38 Fragen mit der Kultur befasse. Dies sei keine Petitesse, sondern ignoriere die Bedeutung der Kulturpolitik bei der Bundestagswahl.



Der Wahl-O-Mat ist schon lange nicht mehr der einzige Online-Wahlberater. Über weitere Portale berichten wir hier.

