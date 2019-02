In mehreren deutschen Städten sind gestern hunderte Menschen einem Protestaufruf der "Aktion Bunte Westen" gefolgt.

Sie forderten bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bildung und bessere Pflege. Initiator ist das von Linksfraktionschefin Wagenknecht gegründete Bündnis "Aufstehen", das damit dem Vorbild der sogenannten "Gelbwesten" in Frankreich folgt. Auch dort gingen die Proteste weiter. Dabei kam es in Bordeaux zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Beamten setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Heute will die "Gelbwesten-Bewegung" erneut auf die Straße gehen, weil ihr Protest dann bereits drei Monate andauert.