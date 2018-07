Burg Herzberg-Festival 50 Jahre Peace, Love, Rock 'n' Roll

Seit 50 Jahren gibt es das Burg Herzberg-Festival in der osthessischen Provinz. Es ist Kult, das liegt auch am musikalisch progressiven wie hohen Anspruch. "Rock et cetera" geht live vom Festivalgelände auf Zeitreise und spricht mit Veranstaltern, Künstlern, Festivalbesuchern über Hippies und ihre Musik im Jahr 2018.

Live vom Festival: Tim Schauen