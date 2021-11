Die scheidende Bundeskanzlerin Merkel ist bei ihrem Abschiedsbesuch in Frankreich am Abend in Beaune von Präsident Macron empfangen worden.

Dem Protokoll zufolge besuchen sie unter anderem eine Hospitalstiftung in dem Weinort im Burgund, bevor sich ein Abendessen auf einem Anwesen in der Region anschließt. Der Bundeskanzlerin wird zudem das Großkreuz der Ehrenlegion überreicht. Merkel wird von ihrem Mann und Macron von seiner Frau begleitet.

