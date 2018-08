Der britische Ex-Außenminister Johnson muss sich wegen seiner Äußerungen über Burka-Trägerinnen einem Disziplinarverfahren seiner Partei stellen.

Medienberichten zufolge droht ihm im Extremfall der Ausschluss aus der Fraktion oder der Konservativen Partei. Johnson steht seit Tagen in der Kritik, weil er Frauen mit Vollverschleierung in seiner wöchentlichen Kolumne in der Zeitung "Telegraph" mit "Bankräubern" und "Briefkästen" verglichen hatte. Ihm wird vorgeworfen, damit Stimmung gegen Muslime zu machen und sich bei rechtskonservativen Wählern anzubiedern.



Premierministerin May hatte sich den Forderungen nach einer Entschuldigung angeschlossen. Auch weitere konservative Parteikollegen Johnsons kritisierten seine Wortwahl. Johnson lehnte Berichten zufolge eine Entschuldigung ab.