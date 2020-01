In Burkina Faso sind bei einem Angriff von Bewaffneten auf ein Dorf 39 Menschen getötet worden.

Wie die Regierung mitteilte, geschah die Attacke bereits am Samstag im Norden des Landes. Wer für sie verantwortlich ist, ist noch unklar. Erst vor wenigen Tagen gab es einen ähnlichen Angriff auf eine angrenzende Region, bei der 36 Menschen ums Leben kamen.



Islamistische Gruppen mit Verbindungen zu al-Kaida und der IS-Terrormiliz hatten in den letzten Monaten mehrere brutale Angriffe auf Dörfer und Militärstätten in Burkina Faso verübt.



Die zunehmende Unsicherheit in dem Land zwingt viele Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Die Zahl der Geflüchteten hat sich im vergangenen Jahr auf 560.000 verzehnfacht. Nach Angaben des norwegischen Flüchtlingsrats wächst in keinem anderen Land der Welt die Zahl der Geflüchteten so rasant wie in Burkina Faso.