Bei einem Filmfestival in Burkina Faso wurde ein Film ausgezeichnet, der in seinem Heimatland selbst verboten ist.

Samantha Mugatsia aus Kenia gewann beim Fespaco Filmfestival den Preis für die beste Hauptdarstellerin. Sie spielt die Hauptrolle in "Rafiki", was "Freund" auf Suaheli bedeutet. In dem Film geht es um eine lesbische Beziehung, die auf viele Widerstände trifft. Auch Diskriminierung ist ein Thema. In Kenia ist der Film wegen der Thematisierung von Homosexualität verboten. Die kenianische Film-Aufsichtsbehörde warnte, jeder, der im Besitz des Films sei, übertrete das Gesetz.



In Kenia ist gleichgeschlechtlicher Sex verboten. Das Gesetz stammt noch aus der britischen Kolonialzeit. Das Oberste Gericht in Nairobi entscheidet aber im Mai darüber, ob es in dieser Form bestehen bleibt.



Das Fespaco ist das größte und älteste Filmfestival Afrikas. Es findet in diesem Jahr zum 50. Mal statt.