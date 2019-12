Im Norden von Burkina Faso haben dschihadistische Kämpfer die Stadt Arbinda und ein Militärlager angegriffen.

Nach Angaben des Kommunikationsministeriums des westafrikanischen Landes wurden mindestens sieben Soldaten sowie 35 Zivilisten getötet. 80 Angreifer seien - so wörtlich - "neutralisiert" worden; was offen lässt, ob sie getötet oder kampfunfähig gemacht wurden.



Seit 2015 greifen die Gewalt von Dschihadisten in den Nachbarländern Niger und Mali zunehmend auf Burkina Faso über. In Mali sind etwa 1.000 Bundeswehrsoldaten stationiert, die an einem Einsatz der UNO in dem Land beteiligt sind.