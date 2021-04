In Burkina Faso sind bei einem Angriff auf eine Gruppe von Umweltschützern offenbar zwei spanische Journalisten ums Leben gekommen.

Nach Angaben des Außenministeriums in Madrid steht eine offizielle Bestätigung derzeit noch aus. Die Männer waren zuvor gemeinsam mit einem Iren entführt worden. Bei dem Vorfall im Osten des Landes wurden zudem mindestens drei Menschen verletzt, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Zu der Gruppe gehörten nach Angaben örtlicher Behörden Soldaten, Wildhüter und Journalisten. Ein hochrangiger Sicherheitsbeamter erklärte, die Entführten könnten von Terroristen getötet worden seien.



In dem westafrikanischen Land gab es in den vergangenen Jahren mehrere Überfälle, bei denen ausländische Geiseln genommen wurden. Mehr als 1.000 Menschen kamen durch dschihadistische Terrorakte ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.