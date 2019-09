Bei zwei Anschlägen im Norden von Burkina Faso sind nach jüngsten Angaben fast 30 Menschen getötet worden.

In der Provinz Sanmatenga kamen nach offiziellen Angaben mindestens 15 Menschen ums Leben, als ein Transporter über eine Sprengfalle fuhr. Ebenfalls in derselben Provinz sei außerdem ein Konvoi mit Lebensmittellieferungen unter Beschuss geraten. Die bewaffneten Angreifer hätten mindestens 14 Menschen getötet, darunter viele der Fahrer.



Seit mehreren Jahren verüben islamistische Gruppen immer häufiger Angriffe in Burkina Faso. Die Gewalt hat sich mittlerweile vom Norden auf die Hauptstadt Ouagadougou und andere Regionen ausgeweitet.