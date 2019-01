In Burkina Faso sind bei Zusammenstößen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen mindestens 46 Menschen getötet worden.

Ein Regierungssprecher sagte in der Hauptstadt Ouagadougou, die Kämpfe würden weiterhin untersucht und die Opferzahl sei vorläufig. Die Versuche, das Land zu spalten, seien abscheulich. Den Angaben zufolge war den Unruhen ein Anschlag mutmaßlicher Dschihadisten in einem Dorf nördlich der Hauptstadt vorausgegangen, bei dem sieben Menschen getötet wurden. Bei der Suche nach den Attentätern sei es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Volksgruppen gekommen.



In dem westafrikanischen Land hat es in den vergangenen Jahren mehrfach Anschläge von Dschihadisten gegeben. Dabei wurden nach offiziellen Angaben fast 300 Menschen getötet.