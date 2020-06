In Burkina Faso sind bei mehreren Überfällen mindestens 50 Menschen getötet worden.

Nach Angaben der Regierung griffen militante Gruppen im Osten des Landes Besucher eines Marktes an. Dabei gab es 25 Tote. Bei einem Überfall auf einen Hilfskonvoi im Norden des Landes sind fünf Polizisten und fünf Zivilisten getötet worden. Bereits am Freitag starben bei einen Angriff auf Händler 15 Menschen. Bisher hat noch keine Gruppierung die Taten für sich reklamiert.



In der Vergangenheit hatten in Burkina Faso Milizen, die der Al-Kaida nahe stehen, sowie die Terrormiliz IS Anschläge verübt.