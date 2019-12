Bei einem Anschlag auf eine Kirche im westafrikanischen Burkina Faso sind mindestens zehn Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen stürmten schwer bewaffnete Angreifer das Gebäude während eines Gottesdienstes. Die Täter seien auf der Flucht. Wie es weiter heißt, hat es in der Vergangenheit bereits mehrere islamistische Anschläge auf die Kirche nahe an der Grenze zum Niger gegeben. In Burkina Faso leben rund zwei Drittel Muslime und ein Drittel Christen. Gläubige beider Religionsgruppen werden immer wieder von Dschihadisten attackiert.