In Burkina Faso haben Bewaffnete ein Dorf überfallen und mehr als 100 Menschen getötet.

Das Massaker ereignete sich im Norden des Landes nahe der Grenze zu Mali und Niger. Die Angreifer hätten die Bewohner jeden Alters auf die Straßen gezerrt und brutal ermordet, heißt es. Die Häuser hätten sie in Brand gesteckt. Präsident Kabore ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Die Regierung macht Dschihadisten für den Anschlag veranwortlich.



In mehreren Ländern der Sahel-Region sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige der Terrormiliz IS oder Al Kaida anhängen. Aus Burkina Faso war zuletzt Anfang Mai ein ähnlicher Angriff gemeldet worden.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.