Bei der Explosion eines Sprengsatzes hat es in Burkina Faso Tote und Verletzte gegeben.

Die Behörden sprechen von mindestens 14 Toten; weiter heißt es, unter den Opfern seien viele Kinder. Sie waren demnach in einem Kleinbus in der Provinz Sourou an der Grenze zu Mali unterwegs, als das Fahrzeug auf die Mine auffuhr.



In dem Gebiet sind mehrere bewaffnete Gruppen aktiv. In Mali und den angrenzenden Ländern kommt es immer wieder zu Angriffen und Anschlägen.