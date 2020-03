In Burkina Faso sind tausende Menschen vor Terror und Gewalt auf der Flucht.

Es handle sich um die größte humanitäre Krise in der Geschichte des Landes, teilte die Organisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" mit. Ein Grund dafür sei, dass die Zahl der bewaffneten radikalen Gruppen in der gesamten Sahelzone seit Jahren zunehme. Immer öfter würden ganze Dörfer überfallen und geplündert. Der einzige Ausweg sei oftmals die Flucht. Die UNO schätzt, dass etwa 780.000 Menschen aus ihren Dörfern geflohen sind.



Die Hilfsorganisation kritisierte zudem, dass die Krise nicht wahrgenommen werde. Ein von den Vereinten Nationen lancierter Hilfsaufruf sei bislang zu nicht einmal einem Prozent finanziert. Burkina Faso gehört zu den ärmsten Länder der Welt.