Bei einem Angriff mutmaßlicher Dschihadisten auf ein Dorf in Burkina Faso sind nach offiziellen Berichten mindestens zwölf Menschen getötet worden.

Wie der Gouverneur der Region mitteilte, brannten die Angreifer das Dorf nieder und schossen auf flüchtende Einwohner. Eine Militäreinheit sei in das Dorf geschickt worden, um die Kämpfer zurückzudrängen. Vertreter einer örtlichen Selbstverteidigungsmiliz bestätigten den Überall. Sie sprachen sogar von etwa 30 Todesopfern.



Burkina Faso liegt im Westen Afrikas in der Sahelzone. In mehreren Ländern des Gebietes sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige dem Islamischen Staat oder Al Kaida anhängen.

