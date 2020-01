Im westafrikanischen Burkina Faso sind bei einem Bombenanschlag auf einen Bus mindestens 14 Menschen getötet und viele verletzt worden.

Unter den Opfern sind nach Agenturberichten auch Schulkinder. Wer für die Tat in der nördlichen Provinz Sourou verantwortlich ist, sei noch nicht klar, heißt es. In der Region haben in den vergangenen Jahren islamistische Gruppen, die Al Kaida und dem IS nahestehen, vermehrt Anschläge verübt.