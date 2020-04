Die Vereinten Nationen warnen vor einer sich verschärfenden humanitären Krise in Burkina Faso.

In dem afrikanischen Land seien mehr als 840.000 Menschen in den vergangenen knapp eineinhalb Jahren vor Dürren und Gewalt geflohen, teilte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf mit. Viele der Binnenflüchtlinge, darunter auch Kinder, hätten keine Bleibe und müssten in unwirtlichen Gebieten im Freien schlafen.



Bewaffnete Extremisten überfallen in dem Land in der Sahelzone immer wieder Dörfer, töten Männer und Jungen, vergewaltigen Frauen und Mädchen, plündern Häuser und zerstören Schulen sowie Einrichtungen. Häufig handelt es sich um islamistische Gruppen mit Verbindungen zu Al-Kaida und der Terrormiliz IS.