Bei einem Überfall auf ein Dorf in Burkina Faso hat es laut Medienberichten mehr Opfer gegeben als zunächst angenommen.

Der staatliche Rundfunk- und Fernsehsender RTB berichtet, dass mindestens 30 Menschen getötet wurden. Zunächst war von zwölf Opfern die Rede gewesen. Bewaffnete hatten das Dorf im Osten des Landes in der Nacht zu Montag angegriffen, Bewohner erschossen und Häuser angezündet.



Burkina Faso liegt im Westen Afrikas in der Sahelzone. In mehreren Ländern des Gebietes sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige der Terrormiliz IS oder dem Netzwerk Al Kaida anhängen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.