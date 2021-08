In Burkina Faso sind bei einem Anschlag mutmaßlicher Dschihadisten auf einen Militärkonvoi 47 Menschen getötet worden.

Wie das Kommunikationsministerium des westafrikanischen Landes am mitteilte, ereignete sich der Angriff im Norden des Landes. Soldaten und Milizionäre hätten Zivilisten bewacht, die auf dem Weg in die Stadt Arbinda gewesen seien. Bei dem Gefecht hätten die Sicherheitskräfte 58 Angreifer getötet. - Präsident Kaboré ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.



In der Region unweit der Grenzen zu Niger und Mali gibt es immer wieder Anschläge. Meist werden sie von Gruppierungen verübt, die Verbindungen zu den Terrororganisationen Al-Kaida oder IS haben.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.