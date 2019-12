In Burkina Faso sind bei Angriffen von dschihadistischen Kämpfern mindestens sieben Soldaten sowie 35 Zivilisten getötet worden.

Unter den Angreifern gab es nach Angaben des Kommunikationsministeriums 80 Tote. Bewaffnete Kämpfer hatten zeitgleich Militärs und Zivilisten in Arbinda im Norden des Landes attackiert. Die Kämpfe zogen sich über mehrere Stunden hin. Präsident Kabore rief zwei nationale Trauertage aus.



Seit 2015 greift die Gewalt von Islamisten in den Nachbarländern Niger und Mali zunehmend auf Burkina Faso über. In Mali sind etwa 1.000 Bundeswehrsoldaten stationiert, die an einem Einsatz der UNO in dem Land beteiligt sind.