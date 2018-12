Gitega soll neue Hauptstadt des afrikanischen Staats Burundi werden.

Der Präsident teilte mit, dass die Regierung ab sofort dort tage. Grund sei die zentrale Lage. Gitega hat 300.000 Einwohner und liegt genau in der Mitte des Landes. Die bisherige Hauptstadt Bujumbura (1,2 Millionen Einwohner) liegt ganz im Westen. Über die Entscheidung muss das Parlament noch abstimmen.



Die Opposition sagt, mit dem Schritt führe der Präsident die Monarchie symbolisch wieder ein. Gitega war einst Sitz der Könige von Burundi. Die Opposition hat in der bisherhigen Hauptstadt viele Anhänger, der Präsident in der Provinz.



In Burundi gibt es immer wieder Unruhen. Laut UNO unterdrückt der Präsident die Opposition mit Verfolgung und Folter. Das Land gehört zu den ärmsten der Welt.