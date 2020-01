In Burundi ist ein Journalist inhaftiert worden, der finanzielle Unregelmäßigkeiten bei staatlichen Agrar-Kooperativen aufgedeckt hatte.

Der private Radiosender Isanganiro teilte mit, Blaise Pascal Kararumiye sei inhaftiert worden. Er sei vernommen worden und habe die Nacht im Gefängnis verbringen müssen. Der Chef des Senders, Sylvère Ntakarutimana, sagte dem britischen Sender BBC, was dem Journalisten genau vorgeworfen werde, sei noch nicht bekannt. Dem Vernehmen nach könnte der Grund für die Festnahme eine Reportage sein, in der Kararumiye Korruptionsfälle bei staatlichen Agrarkooperativen aufgedeckt hatte.



Burundis autoritärer Präsident Pierre Nkurunziza unterdrückt die freie Berichterstattung in dem ostafrikanischen Land seit Jahren. Erst im Oktober waren vier Reporter einer privaten Tageszeitung festgenommen worden. Die meisten privaten Radiosender sind seit einem Putschversuch 2015 geschlossen. Radio ist im ländlich geprägten Burundi, wo viele Menschen nicht lesen und schreiben können, ein wichtiges Medium.