Der neue Präsident von Burundi, Ndayishimiye, ist vereidigt worden.

Sein Vorgänger Nkurunziza war kürzlich überraschend verstorben. Er wäre im August aus dem Amt ausgeschieden. In seiner 15-jährigen Herrschaft hatte er die Opposition unterdrückt und das Land immer mehr international isoliert.



Sein Nachfolger Ndayishimiye hatte als Kandidat der Regierungspartei die Wahl im Mai gewonnen. Menschenrechtler riefen ihn zu Reformen auf. Der neue Präsident solle die Zivilgesellschaft wieder zulassen sowie Völkerrechtsverstöße und Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte und Milizen beenden, hieß es in einer Erklärung von Amnesty International.



Burundi in Ostafrika hat elf Millionen Einwohner und ist eines der ärmsten Länder weltweit.