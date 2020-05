Bei den Wahlen im ostafrikanischen Burundi hat es nach Angaben der Opposition zahlreiche Unregelmäßigkeiten gegeben.

Die Oppositionspartei CNL erklärte, die Menschen hätten in einigen Wahlbüros nicht geheim abstimmen können und seien gedrängt worden, die Regierungspartei zu wählen. Internationale Beobachter waren zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts und eines neuen Parlaments nicht zugelassen. Soziale Medien sowie Messengerdienste wurden gesperrt.



Rund fünf Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, den Nachfolger des bisherigen Präsidenten Nkurunziza zu bestimmen, der nach 15 Jahren an der Macht sein Amt abgibt. Für die Regierungspartei ist stattdessen der General Ndayishimiye angetreten. Mit einem Ergebnis wird frühestens am kommenden Montag gerechnet.